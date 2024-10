El pasado sábado, 28 de septiembre de 2024, una familia de Nápoles, Italia, vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida. Su hogar fue asaltado por ladrones que, además de llevarse valiosas joyas, decidieron robar la mascota de la familia: un perro de raza spitz alemán llamado Maui.

Para Miriam, una niña de 12 años con una grave condición genética que la mantiene en silla de ruedas, la pérdida de su mascota fue devastadora.

Maui no es solo una mascota, es el compañero fiel que ha acompañado a Miriam en los momentos más difíciles de su vida. Con la desaparición del perro, la joven se sumió en la tristeza, lo que afectó aún más su ya frágil estado de salud. Rosario, el padre de Miriam, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados y recurrió a las redes sociales con la esperanza de encontrar a la querida mascota.

“Las cosas materiales no me importan, pueden quedarse con lo que robaron”, expresó Rosario en su publicación, según información recogida por Need to Know.