El Festival de Orquestas y Acordeones del Carnaval de Barranquilla se llevó a cabo en la noche del domingo 19 de febrero en el Par Vial de la carrera 50, sector de La Aduana.

Al encuentro musical se presentaron artistas de diferentes estilos y ritmos que compitieron por llevarse el tradicional ‘Congo de oro’, galardón que los identificaría como los mejores del evento en cada una de las categorías en las que concursaron.

La gran sorpresa de la noche la dio el comediante, creador de contenidos y ahora cantante ‘Juanda Caribe’, quien se alzó con un importante premio en esta maratón bailable que hace parte de la programación de las carnestolendas en este 2023.

El joven barranquillero de 27 años de edad, se quedó con la estatuilla como ‘Mejor artista urbano’ del Festival de Orquestas 2023 por su ‘show’ en tarima donde interpretó su temas ‘El parquecito’ y ‘El parao’.

No es la primera vez que el artista, exconcursante de ‘Masterchef Celebrity’, recibe este premio en su corta trayectoria musical por parte del jurado calificador del Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla. Cabe anotar que ‘Juanda’ ya había sido reconocido con este importante galardón en los carnavales de 2022.

Así fue la reacción de ‘Juanda Caribe’ tras ganar premio en el Carnaval de Barranquilla

Juanda Caribe se reunió con varios amigos y personas que trabajan con él en su proyecto musical para escuchar de la voz del presentador el ganador en la categoría ‘Mejor artista urbano’.

Al escuchar su nombre como el ganador ‘Juanda Caribe’ no ocultó su emoción y comenzó a abrazar y a brincar con su colaboradores.

Acá, imágenes del emotivo momento:

Críticas por su triunfo en el evento del Carnaval de Barranquilla

Luego de su victoria y de conseguir la estatuilla representativa al disfraz del congo, ‘Juanda Caribe’ recibió algunas críticas por parte de ciertos usuarios de redes sociales que no quedaron muy conformes con su rótulo de ganador.

Este fue un cuestionamiento que hizo un seguidor en un mensaje publicado en un ‘post’ del creador de contenidos:

“Le quitaron el congo a Pepo, ‘El arrebatao’. ‘El parao’, una canción que lleva de 15 a 20 sonando en emisora con ayuda de programadores y en redes con buen trabajo. Pero ‘El arrebatao’ lleva pega’o sin esa ayuda sonando en emisoras (sin ayuda con baja rotación) y en los picó de Barranquilla y Cartagena sonado en estos bailes. No entiendo una canción ‘El Parao’ que apena lleva sonando unos días en carnavales le den el congo”.

A su vez, hay quienes opinan que el creador de contenidos carece de talento vocal y sugieren que ese importante premio lo debió ganar otro con más recorrido, aunque en la parrilla de artistas para interpretar en este género musical figuraban pocos con esas características.

En contraste con las críticas ‘Juanda Caribe’ también ha recibido muchos comentarios positivos sobre su carrera musical: “Te lo mereces lo has hecho solito y en tiempo récord, eres de admirar. Cuando te propones algo lo consigues no has parao desde que salió y ese es el resultado muchas felicidades”, escribió una seguidora.