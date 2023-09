Cada día en el sistema de transporte más utilizado por los capitalinos se presentan situaciones que no tardan en viralizarse y que despiertan cierta controversia.

Una de ellas ocurrió recientemente en un bus articulado y quedó grabada por uno de los pasajeros que se transportaba en él. Según se aprecia en las imágenes, una joven al parecer no quiso darle su asiento a una persona de la tercera edad.

Lo que llamó la atención es que se habría hecho la dormida para lograr su cometido, lo que causó indignación en algunos internautas.

¿Quién debería ceder la silla, la que graba o la que se hace la dormida?#Transmilenio Ingrid Prosperidad social.pic.twitter.com/Spxh8gNmCw — Mariana (@Cespmar) August 29, 2023

La actitud de la joven fue tildada por algunos como falta de empatía, ya que no le importó que la mujer adulta viajara al frente de ella completamente de pie.

Por el contrario, hubo quienes defendieron a la joven al explicar que ella también podría estar cansada, por lo que, al pagar el pasaje, tenía todo el derecho de viajar sentada y durmiendo.

De hecho, hubo ciudadanos que aseguraron que para esos casos (en los que el bus va muy lleno) están destinadas las sillas azules del Transmilenio, que son las que están hechas para mujeres embarazadas, adultos mayores y niños.

“¿Quién debería ceder la silla, la que graba o la que se hace la dormida?”, se preguntó la usuaria que compartió el video.

Las reacciones no se hicieron esperar y en X (antes Twitter) las opiniones estuvieron divididas.

“Andar en Transmilenio es una pesadilla”, “no es deber de nadie ceder la silla”, “qué falta de empatía”, “eso no es raro en Bogotá”, “ahora uno no puede dormir”, “yo no doy la silla porque nadie la da”, “ella podía estar cansada también”, “¿la joven no tiene derecho a descansar?”, son algunos de los comentarios al respecto.