La pareja, que supuestamente disfruta de una vida sexual muy activa sin necesidad del viagra, participará en un ‘reality show’ serbio llamado ‘Parovi’ (parejas), informó Daily Mail citando medios locales.

Los serbios aseguraron que seguirán teniendo intimidad en el programa porque planean tener una familia. Sobre esto, el diario británico recogió el siguiente testimonio de la joven:

“Por supuesto que tendremos sexo, ¿por qué no lo haríamos? Me encantaría quedar embarazada y dar a luz a un bebé. Si no es en ‘Parovi’, entonces después de que dejemos el show”.