Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Desde la divulgación en redes sociales sobre los nuevos cambios en la expedición de pasaportes a partir del 3 de octubre, un número inusual de personas se ha acercado a la Gobernación del Cesar solicitando el documento de manera gratuita.

(Lea también: Pasaporte gratis en Colombia: de cuánto debe ser puntaje del Sisbén para acceder

Por esta razón, EL PILÓN conversó con Yolima Carrillo Manjarrés, jefa de pasaportes del departamento del Cesar.

¿En qué consiste este cambio y ya ha comenzado a aplicarse en Valledupar?

Hemos iniciado el cambio desde el 3 de octubre, y por orden de nuestra Cancillería, tenemos la oportunidad de atender este trámite de pasaporte con algunas excepciones y discriminaciones establecidas. Para todos los ciudadanos menores de 62 años, el costo es de $ 311.000, dividido en dos fracciones: $ 200.000 a cargo del Departamento del Cesar y $ 111.000 por parte de la Cancillería.

Sin embargo, si tengo 62 años o más y aplico al sisbén 1 o 2, solo debo pagar $ 200.000, lo que refleja la gratuidad que ofrece la Cancillería.

¿Existen especificaciones adicionales para ciertos grupos?

Sí, hay especificaciones para personas con discapacidad, músicos y deportistas. Si tenemos un enfermo fuera del país que necesita atención médica, debe estar debidamente certificado. Por ejemplo, si pertenezco a una agrupación musical que va a realizar un intercambio internacional, debemos elevar la solicitud al secretario de Cultura en Valledupar, quien verificará los requisitos y elevará la solicitud al Ministro de Cultura para otorgar la gratuidad correspondiente.

¿Cómo se aplica la gratuidad?

En este momento, la gratuidad es responsabilidad de la Cancillería. El Departamento del Cesar debe cobrar los $ 200.000, que corresponden a un aporte por timbre nacional, un impuesto que mensualmente devolvemos a la Dian. El resto se destina a las estampillas ordenadas por ley. Nuestro horario de atención es de 7 a. m. a 12:30 p. m., atendemos a quienes cancelan en efectivo hasta las 12:45 p.m. porque nuestra entidad bancaria cierra a las 12:30 p.m.

¿Cómo es el proceso de agendamiento de citas?

El proceso para agendar citas es presencial en nuestra Gobernación del Cesar. Las personas que deseen realizar el trámite pueden hacerlo el mismo día; cancelan y al día siguiente, si es hábil, entregamos su pasaporte en nuestras instalaciones entre las 2:45 p. m. y las 4:30 p. m. Sin embargo, tenemos un aforo limitado a 100 personas.

¿Cómo ha sido el proceso con respecto a la desinformación?

Desafortunadamente, muchas personas se informan incorrectamente. Por ejemplo, hoy llegó un joven que quería hacer su pasaporte con gratuidad y le tuvimos que explicar: ‘Usted no tiene 62 años y no aplica para esta novedad’. Además, le preguntamos si era músico o deportista; no lo era. Existen categorías específicas para acceder a las excepciones establecidas por la Cancillería. Desde la apertura de esta plataforma, muchas personas llegaron mal informadas y no cumplían con las condiciones necesarias para acceder a la gratuidad. Es importante aclarar que estas excepciones son designadas por la Cancillería y no por la Gobernación del Cesar. Por lo tanto, el pasaporte no será completamente gratis. Las gobernaciones están obligadas a cumplir con ciertas estampillas establecidas por ordenanza departamental.

¿La gratuidad aplica solo para ciertos grupos?

Correcto, la gratuidad es una excepción hecha por la Cancillería y no por la Gobernación del Cesar. No significa que el pasaporte sea completamente gratis. Las gobernaciones deben cumplir con ciertas estampillas según una ordenanza departamental.

¿A quiénes cubre la gratuidad?

La gratuidad está destinada principalmente a quienes califiquen en el Sisbén grupos 1 y 2. Partimos de esa plataforma para verificar si el usuario tiene 62 años o más. También se aplica a personas con discapacidad y sus acompañantes, así como adultos mayores que requieran atención médica en el extranjero.

¿Qué requisitos deben presentar los solicitantes?

Los solicitantes deben presentar su cédula y cumplir con los requisitos establecidos por la Cancillería. Esto incluye documentación para aquellos con doble nacionalidad o situaciones especiales como adopciones o tratamientos médicos urgentes en el exterior.

¿Existen descuentos disponibles?

Sí, los ciudadanos colombianos que participaron en las últimas elecciones y aún conservan su certificado electoral pueden aplicar un descuento del 10 % sobre el valor cobrado por la Cancillería.

¿Cómo se manejan las renovaciones?

Las renovaciones se están gestionando actualmente solo en Bogotá; las gobernaciones aún no tienen esa plataforma disponible. En caso de renovación, se considera un documento nuevo; por lo tanto, el trámite incluye todos los requisitos iniciales. Este nuevo sistema busca optimizar el proceso de expedición de pasaportes en Valledupar y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso adecuado a este importante documento.

(Vea también: Cambio en el pasaporte dejará felices a muchos en Colombia; no es con el precio)

¿Qué documentos se necesitan para solicitar un pasaporte?

Para los colombianos, solo es necesario presentar la cédula. Si son nacionalizados, deben traer los documentos que acrediten su doble nacionalidad. Los requisitos específicos están disponibles en nuestra página web, conforme a la resolución de la Cancillería 6888, que orienta sobre los documentos necesarios para los nacionalizados. También hay consideraciones especiales para niños en situación de adopción, quienes deben presentar certificados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además, quienes necesiten viajar por razones de salud de un familiar en el exterior, o aquellos con contrato de trabajo legalizado y apostillado, deben aportar la documentación correspondiente. Esto también aplica para delegaciones deportivas y culturales.

Si no se presenta la documentación requerida, el costo del pasaporte es de $311.000, que es el monto vigente para 2024. Es importante recordar que los ciudadanos colombianos que hayan votado en las últimas elecciones y conserven su certificado electoral pueden aplicar un 10 % de descuento sobre el valor cobrado por la Cancillería. Para obtener este descuento, es necesario presentar el certificado físicamente.

Este nuevo sistema busca facilitar el acceso al pasaporte en Valledupar, pero es esencial que los solicitantes estén bien informados sobre los requisitos y condiciones para evitar inconvenientes durante el proceso.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.