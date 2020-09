La policía de tránsito del condado de Surrey confirmó en su cuenta de Twitter que la mujer estaba en el puesto de copiloto sobre la 1:30 a.m. del sábado.

Un portavoz de la policía dijo a The Guardian que la joven fue atendida por paramédicos en el lugar y que afortunadamente las heridas no representaron ningún peligro para su vida ni afectaron su salud.

The front seat passenger was hanging out the car whilst filming a SnapChat video along the #M25. She then fell out the car and into a live lane.

It is only by luck she wasn’t seriously injured or killed.#nowords

— Roads Policing Unit (RPU) – Surrey Police – UK (@SurreyRoadCops) September 19, 2020