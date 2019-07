El adolescente que aparece en la grabación se llama Tim y está acompañado por sus entrenadores y conocidos.

Tim se dispone a saltar una caja de 50 centímetros de alta y tras varios intentos no lo logra.

Se puede notar por unos momentos la cara de frustración del joven, que recibe mensajes de ánimo de las personas que lo acompañan.

Finalmente, el joven lo intenta de nuevo y logra subir a la caja. Luego, se baja y le da un abrazo a una mujer, en medio de lágrimas.

El video fue filmado en las instalaciones de la fundación estadounidense NubAbility, que se dedica a ayudar a jóvenes amputados a que se conviertan a ser deportistas, informó RT en Español.

El clip se volvió viral y ya tiene más de 4 millones de reproducciones en la red social.

My favorite moment from Nubability Camp. Tim overcoming his fears and self-doubt and landing a 20” box jump. If you have not heard of Nubability Athletics and its founder, Sam Kuhnert, check them out.#NubCamp2019 #DontNeed2 #GameOn

@nubabilityathletics @samkuhnert pic.twitter.com/EIQEcPK0v9

— Brad Vinyard (@BradVinyard) July 22, 2019