La joven, de 22 años, le contó a The Sun que en ese año terminó su secundaria y tuvo su fiesta de graduación, a la que ella asistió sintiéndose “asquerosa e incómoda”:

“Lloré antes de llegar. Me sentí fuera de lugar. Quería tomarme fotos con mis amigos, pero odiaba cada una de las fotos. Ese día me hizo sentir tan triste conmigo misma. Me di cuenta de que no me quería sentir más así”.