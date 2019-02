“Tengo un dilema”, escribió la internauta identificada como ‘Betibú’ (@verdesrosas), antes de plantear su inquietud gramatical, que concluyó con una pregunta:

El gestor de comunidades de la RAE le explicó a ‘Betibú’ que existen algunos adjetivos con dos terminaciones y otros con una sola, y redondeó la lección con muy claros ejemplos.

El artículo continúa abajo

Una vez el trino se popularizó, ‘Betibú’ le puso candado a su cuenta de Twitter y cambió la descripción de su perfil a “ligeramente marrona. Y mundialmente reconocida imbécila”, lo que multiplicó las interacciones.

— The average Gatsby ヅ (@Rodrigood11) 20 de febrero de 2019

Pero, ¿imbécil no termina en imbécila? No he podido reírme más.

Genial contestación pic.twitter.com/7ExLRmDS5Z

— Marinita (@Macaro_77) 20 de febrero de 2019