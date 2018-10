El reportero daba su informe cuando de repente empezó a perder el equilibrio. Ante esta situación, intentó correr hacia un muro que estaba cerca para agarrarse de él. El meteorólogo Jim Cantore cubría a Kerry desde atrás y lo ayudó a llegar a su objetivo.

El hecho ocurrió este miércoles, cuando los vientos alcanzaron los 240 kilómetros por hora, informó KARE 11, afiliada de NBC News.

Wow. NBC reporter Kerry Sanders was nearly knocked off his feet by #HurricaneMichael when The Weather Channel's @JimCantore came in to help. pic.twitter.com/QIhlPqBosK — Kaitlyn McGrath (@KaitMcGrathNBC) October 10, 2018

A través de Twitter, Kerry le agradeció a Jim por acompañarlo y salvarlo en ese momento de angustia. Asimismo, el periodista compartió una foto del casco que le permitió no sufrir una conmoción cerebral.

My long time friend @JimCantore just rescued me as #hurricanemicheal was too strong for my balance during a live report. I’m inside and safe. Thanks Jim & @weatherchannel pic.twitter.com/dNg5nHJlxb — Kerry Sanders (@KerryNBC) October 10, 2018