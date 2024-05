Un hombre murió en un accidente automovilístico luego de que las autoridades de Los Ángeles, Estados Unidos, lo persiguieran para capturarlo por ser el autor de un robo de un Lamborghini.

La situación se presentó en la calle Sherman Way en el Valle de San Fernando. Luego de la denuncia por robo, la policía paró a Elliott Dugan, de 51 años, quien manejaba un vehículo similar al robado y tenía una actitud sospechosa.

NEW: Man with multiple warrants driving a stolen Lamborghini dies after fleeing officers and crashing at speeds over 100 mph 'I rented this vehicle, it's not stolen'

Elliott Dugan, 51 was launched hundreds of feet from the vehicle. it took a few minutes for the officers to… pic.twitter.com/DMsCJLD0Je

— Unlimited L's (@unlimited_ls) May 9, 2024