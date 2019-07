“La autoburla es el mejor humor que existe. ¿Por qué estoy haciendo esto?, ¿por qué no? No hay nada que me guste más que la gente que se burla de mí, porque así puedo hacer lo mismo con ellos”, manifestó Jimmy en un video, recogido por la agencia Télam.

El belga añadió que escuchó la historia de un hombre en la ciudad de Ostende que duró 100 horas sentado en el inodoro y que, si bien la organización de los récord Guinness no lo registró, él quería superar ese tiempo.

De acuerdo con Vancouver Sun, Frenne tuvo 5 minutos de descanso por cada hora que pasara sentado en el inodoro, y ese tiempo lo podía acumular para dormir o para ir al baño, pues la cisterna que usó para su récord no funcionaba.

El hombre, según el mismo medio, indicó que no fue fácil permanecer tanto tiempo sentado porque en ciertos momentos le dolían las piernas. Asimismo, manifestó que la organización de los récord Guinness estaba al tanto de su hazaña y que solo faltaba validarla.

Este es un video de Jimmy mientras permanecía sentado en el inodoro: