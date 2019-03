Un video del hecho, registrado en Londres durante un concierto de Post Malone, muestra que si bien el hombre intentó huir del lugar, el personal de logística alcanzó a retenerlo.

Un vocero del O2 Arena (lugar donde se llevó a cabo el ‘show’) aseguró a Daily Mail que el “personal de seguridad intervino rápidamente” y retiró al agresor, así como a otra persona no identificada. Asimismo, señaló que aquel día (pasado 14 de marzo) le ofrecieron asistencia a la víctima.

Un asistente al evento grabó la agresión y compartió el video en Twitter. Esa persona contó al medio británico que, poco después de lo ocurrido, vio al hombre “caminando libremente” por el lugar. “La seguridad no fue muy activa”, concluyó.

Estas son las imágenes:

Interesting crowd at @PostMalone today at the @TheO2 😂 #fight #mma pic.twitter.com/quXsVEkFCB

— Callum Paterson (@callump913) March 14, 2019