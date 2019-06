El sujeto se fracturó la clavícula “y varias costillas”, pero, para no pagar los gastos médicos, demandó al hotel argumentando que se había lesionado al resbalarse en la zona de la piscina, informó el Diario de Mallorca.

Tras investigar lo ocurrido, la aseguradora del hotel encontró un video en el que se va claramente lo que había hecho el turista, por lo que se desentendió de cualquier responsabilidad, agregó el medio.

Ahora, de acuerdo con el mismo periódico, el británico tendrá que pagar 37.000 euros (un poco más de 136 millones de pesos).

Estas son las imágenes:

British holidaymaker who claimed he had slipped by a pool so his Magaluf hotel would pay his £33,000 hospital bill is caught out after video emerges of him leaping from a balcony into a tree before crashing to the ground..https://t.co/YElNX7mniA

What an utter plank! pic.twitter.com/y4XCwCzZA5

— D.N.S. (@DubaiNameShame) June 16, 2019