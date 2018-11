Ratelband nació en la ciudad de Arnhmen el 11 de marzo de 1949, pero desea que en sus documentos figure el 11 de marzo de 1969.

“Me he hecho una revisión médica y ¿qué he encontrado?, que mi edad biológica es de 49 años”, afirmó Ratelband al portal The Telegraph.

El hombre indicó que cuando está en Tinder (red social para conseguir citas) y registra en su perfil 69 años, no tiene ni una sola respuesta.

“Si tengo 49, con este rostro que tengo, estaré en una posición privilegiada”, aseguró al medio británico.

Asegura que se siente discriminado por su edad y que tiene problemas por ello todos los días.

“Con 69 años me siento limitado. Si tengo 49 puedo comprar una nueva casa, conducir un vehículo diferente. Puedo trabajar más”, afirmó al mismo medio.

El juez que recibió la petición afirmó que entiende las razones de Ratelband, pero aseguró que existen problemas prácticos si se permitiera a la gente cambiar su edad, porque se estaría borrando una parte sus vidas, rescató Noticias Caracol.