La comunicadora denunció el hecho ante las autoridades, y estas identificaron al hombre como Eric Goodman, de 42 años. Tras revisar el video, un fiscal del condado de Jefferson lo acusó “de acoso por contacto físico, un delito menor”, informó NBC News.

En una entrevista citada por la cadena de noticias, Rivest manifestó que el beso que Goodman le dio en la mejilla la sorprendió y no supo cómo reaccionar a esa situación. “Quedé en ‘shock’, pero mi risa nerviosa no equivale a la aprobación de sus acciones”, dijo la periodista, y en seguida añadió:

“Esto me avergonzó y me hizo sentir incómoda e impotente”.

La reportera también aseguró que los periodistas, “especialmente las mujeres”, sufren “acoso de este tipo” cada vez que hacen informes en la calle. Ella señaló que si bien puede soportar que alguien actúe “como un idiota detrás” de ella, es diferente si hay contacto físico. “Cuando pones tus manos sobre mí o sobre cualquier otra persona sin su aprobación, eso está mal”, puntualizó.

Luego de que el video del beso se viralizara, Goodman le envió una carta a la periodista en la que se disculpaba por su reprochable comportamiento. “Tomé una terrible decisión en un intento de ser chistoso, pero claramente fue inapropiado y grosero. […] Actué mal al interrumpir su trabajo, invadir su espacio personal y dejarla sintiéndose sin poder”, escribió el hombre en la misiva, publicada por WAVE 3 News.

“Me disculpo sinceramente”, agregó Goodman, quien a pesar de su arrepentimiento tendrá que responder ante la justicia por lo ocurrido, pues aunque la comunicadora aceptó su disculpa, señaló que toda acción tiene “consecuencias”.

Este es el video del beso:

