Un hombre de 45 años se cansó de que su familia estuviera alejada de él, por lo que ideó un plan para reunirlos de nuevo. La reacción quedó grabada en video.



David Baerten, quien les hizo esta broma a sus seres queridos, quiso dejarles una lección que jamás olvidarán.

El hombre de 45 años fingió su muerte para reunir a su familia y amigos en torno a la conmemoración de su sepelio. Lo que ninguno de lo asistentes esperaba fue justo lo que sucedió minutos después.

En el video se pudo ver cómo un helicóptero se aproximaba al lugar donde las personas estaban reunidas. La aeronave estaba buscando un lugar para poder aterrizar, lo que causó asombro entre los asistentes.

Sin embargo, lo que realmente dio de qué hablar fue cuando Baerten descendió del vehículo y todos corrieron hacia él. Según Daily Loud, el objetivo del hombre de 45 años fue enseñarles a sus seres queridos a ser cercanos y permanecer en contacto.

A Belgian man has explained why he faked his own death and turned up to his “funeral” in a helicopter, to the shock of his loved ones.

David Baerten, 45, claimed he carried out the elaborate “prank” to teach members of his family a lesson about the importance of staying in touch… pic.twitter.com/HEKG7HnlNf

— Daily Loud (@DailyLoud) June 14, 2023