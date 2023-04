Moses Gibson, un hombre estadounidense de 41 años, llevaba toda su vida buscando la forma de sentirse mejor son su estatura, por lo que ha gastado más de 170.000 dólares en dos cirugías para alargar sus piernas en un intento por “volverse más atractivo para las mujeres”.

De acuerdo con La República de Perú, el hombre originalmente mide 1,65 metros y tomó la decisión de gastar todos sus ahorros para darle solución a la situación que lo estaba acomplejando.

“Simplemente, no me sentía bien conmigo mismo, no estaba contento con eso la mayor parte del tiempo. La falta de confianza en mí mismo en general, y con las damas, afectó mi vida amorosa. Solía poner cosas en mis zapatos para ganar un poco de altura, pero no era mucho”, dijo Gibson a Kennedy News and Media, citado por La República.