En los últimos días se conoció la historia de una adolescente identificada como Faye White, de 19 años, quien inesperadamente dio a luz a su hija en mayo de este año.

Lo que la joven oriunda de Braintree, Reino Unido, pensó que era una infección de orina terminó siendo su ruptura de fuente. Lo que nunca se imaginó la mujer era que estaba embarazada, ya que sus periodos le habían llegado regularmente y no tenía cambios en su barriga.

Así lo confirmó el diario inglés Daily Mail, que recogió que la babé nació a las 37 semanas (un poco más de 9 meses). Lo curioso es que la joven se había hecho seis pruebas de embarazo durante ese tiempo y todas dieron negativo.

Imágenes compartidas por el medio mencionado mostraron a la adolescente a los seis meses de su tercer embarazo (ya había tenido dos hijos) y aún aparecía con el estómago plano.

En el portal se menciona que la mujer, sin tener idea alguna de lo que estaba ocurriendo, continuó su vida normal y tomaba y fumaba en las fiestas a las que asistía.

“Alrededor de 20 minutos después [de romper fuente], comenzaron las contracciones y, obviamente, al tener dos partos anteriores, sabía qué eran las contracciones. Llamé a mi suegra y le dije: ‘Necesito ir al hospital, tengo dolor’. Regresé a mi habitación y resultó que era su pie. Terminé llamando a una ambulancia. Mi suegra dijo que podía ver un pie colgando. Literalmente se había caído. Estaba en pleno trabajo de parto”, le contó la joven a Daily Mail.

Sin pensarlo, la joven terminó dándole la bienvenida a su familia a niña dos horas después de lo sucedido.

“Todo el tiempo que estuve embarazada de ella, tuve períodos. Tenía un poco de hinchazón, pero no le di importancia porque era muy leve. No tuve ninguna enfermedad. Tuve un poco de reflujo ácido, pero de todos modos lo tengo cuando no estoy embarazada. No tenía ningún dolor”, comentó sobre lo que vivió a lo largo del embarazo en cuestión.