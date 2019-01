El menor, nacido en San Javier de Loncomilla (Chile), le contó a FM Tiempo que Chimuelo estuvo con él durante un año y medio desde que el pájaro tenía 2 meses de edad.

Según él, lo encontró en una tienda de mascotas y al verlo se percató de que “era muy chiquito” y “que era especial” debido a una deformidad genética:

“Las alitas no le crecieron nunca, entonces no podía volar. Eso me llevó a prestarle más atención y a cuidarlo [para] que no le pegaran. De hecho, lo tuvimos aparte harto tiempo”.