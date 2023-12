Una mujer paraguaya, Magali Giménez Bogarín, protagoniza una historia viral en redes sociales por su inspirador ejemplo de vida. La joven de 25 años contó su relato y provocó reacciones de admiración, pues trabajó incansablemente con el objetivo de cubrir sus estudios profesionales.

Luego de varios años de esfuerzo y dedicación, Giménez logró sacar si título de licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ante la Corte Suprema de Justicia, según lo contó en una de sus publicaciones de su perfil personal de Facebook hablando sobre el hecho.

“Mucha gente incluso llegó a decirme que no iba a poder concretarlo […] Decidí no rendirme y ser perseverante. Todavía viene a mi memoria aquel día en que tenía que pagar la primera cuota de mi matrícula y no sabíamos como íbamos a lograr pagar esa suma”, escribió.

Ella dice que entonces su papá trabajaba de albañil y decidió que no iba a pagarle a un ayudante en la obra en la que estaba para poder pagar la matrícula, por lo que la contrató a ella como ayudante. El pago iba a ser el semestre de su universidad de la que saldría como licenciada, tal como el niño que a sus 12 años ya cursó una licenciatura.

Se graduó de abogada y contó su historia trabajando como albañil

“Mis hermanitos y yo decidimos trabajar arduamente varios meses para poder pagar aquella matrícula. Hoy solo tengo gratitud con mi familia y con esas personas que se convirtieron en ángeles en mi vida para que hoy pueda ser oficialmente una abogada”, prosiguió contando.

Por último, ella compartió imágenes de su graduación y también dejó un mensaje de persistencia para quienes están pensando en rendirse y abandonar sus objetivos. “Solo puedo decirte a vos que no te rindas y que el que persevera alcanza ¡Lo logré!”, agregó por último a su relato.

Magali es el reflejo de muchas historias de superación personal que se hacen virales a diario. Otro ejemplo de esto es el hombre vallecaucano que obtuvo un PhD a sus 98 años y se convirtió en el graduado más longevo de Colombia.

