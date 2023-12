Bernie Robbins Jewelers es el nombre del millonario negocio de joyas que Lorraine and Bernie Rosenberg fundaron en 1962 y que hasta este 2023 ha acumulado una millonada en patrimonio, como lo han hecho famosas cadenas en el sector como Tous.

Los empleados más fieles de este negocio se enteraron en la última semana que en vez de estar a cargo de nuevos dueños, pasarán a ser la cabeza del mismo.

(Vea también: Con toga y birrete: Mona, la mascota que se graduó con bachilleres en Armenia y es viral)

Harvey Rovinsky, el actual dueño y esposo de Maddy, hija de los fundadores, contó la historia del negocio en CBS News Philadelphia y señaló que como pareja están a punto de jubilarse.

Además, el hombre reveló que en vez de vender el negocio, que tiene sedes en Philadelphia y New Jersey, lo entregará a sus empleados más fieles. “Mi esposa y yo no somos niños. No tenemos ninguna familia en el negocio y necesitamos un camino para la sucesión. Ya sabes, nuestra pista se está acortando y si tenemos un problema con uno de nosotros, o con ambos, entonces el negocio desaparece”, dijo el respecto Rovinsky.

El propietario contó que hay empleados en la joyería que llevan más de 20 años en la compañía y que entregarlo a los más fieles es un reconocimiento por su buen trabajo. Pero no siempre pensaron así, pues antes intentaron vender la empresa sin éxito, ya que ningún comprador les parecía calificado para continuar con el legado.

Lee También

Historia viral de dueños de joyería que regalaron el negocio a sus empleados al jubilarse

“Esto ha estado frente a nosotros todo este tiempo. En lugar de encontrar un comprador cualificado, ¿por qué no dárselo a personas que ahora lo dirigen con éxito?”, prosiguió contando el hombre próximo a retirarse.

Entienden nuestra cultura, entienden lo que queremos. Lo han estado haciendo, lo han estado ejecutando y hemos tenido suerte de que el aspecto económico no fuera una motivación. Vamos a continuar el negocio con la gente que sabe cómo manejarlo.

Steve Jaffee, uno de los nuevos propietarios, señaló que es un momento muy emocionante para él y para quienes están involucrados. Aunque no se sabe qué tantos empleados serán los nuevos propietarios, Rovinsky señaló que el traspaso de la empresa se hará en el primer semestre de 2023.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.