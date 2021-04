Juan Moreno ha sido una de las revelaciones de Millonarios FC en el último año, pero su joven cara aún no es tan conocida para algunos aficionados del ‘embajador’.

Tal fue el caso de un despistado hincha del azul capitalino que se encontró a un hombre en la calle y lo confundió con el joven guardameta. Tal fue su emoción que hasta le pidió una foto para rememorar ese día por el resto de su vida.

Sin embargo, no muy seguro de lo que había hecho le preguntó a un amigo suyo si realmente la persona con quien se había tomado las fotos era Juan Moreno, pero evidentemente no lo era.

Yo me reí y le respondí que no. A lo que el me contó toda su anécdota de esta mañana… pic.twitter.com/YfsI2XHZJy

— Juan Bee. (@JDBeetar) April 15, 2021