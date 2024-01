Una lamentable historia se ha viralizado en Internet en estos días, protagonizada por una anciana que, al parecer, partió de este mundo en completa soledad, esperando que alguien la acompañara.

El triste hecho tuvo lugar en Tabasco, México, y según lo registrado por algunos medios locales, fue una de las hijas de la fallecida quien dio a conocer los detalles del hallazgo.

Un día cualquiera, decidió visitar a su madre, algo que presuntamente no hacía desde hace al menos dos años. Al llegar, lo que encontró la dejó completamente desconcertada.

NMás Durango reveló que todos sus hijos vivían en Estados Unidos, por lo que ella tuvo que pasar sus últimos años sin nadie que la ayudara o diera cariño. Incluso, el medio señaló que no se habían contactado con ella durante todo ese lapso.

De la víctima se conoció que era una adulta mayor de 74 años de edad, quien, según informes y la escena encontrada, habría fallecido hace varios meses. Ante esto, las autoridades pertinentes acudieron al lugar para realizar la respectiva inspección y levantamiento del cadáver. Por ahora, siguen investigando sobre su causa de muerte, aunque es desalentador el proceso, y debido al estado tan avanzado del cuerpo, puede que no se establezca de qué falleció.

Como era de esperarse, muchas personas que se han enterado de la noticia manifestaron su rechazo hacia estas personas, consideradas como ‘desalmadas’ por haber dejado en el olvido a la mujer que les dio la vida.

Comentarios como “2 años y sin hablarle a su mamá; qué clase de hijos son esos”, “y sin embargo no sabemos la calidad de madre que fue la señora…”, “Cómo es posible y los olores y acumulación de moscas no alertaron a los vecinos”, y “Tuvieron que pasar dos años; yo le hablaba a mi mamá todos los días y donde no me contestara le hablaba a medio mundo para ver dónde andaba, ingratos”, expresan la consternación y el descontento de la comunidad en las redes sociales.