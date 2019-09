En varias de las fotos, se ve a varios especialistas quitándole al canino una pelusa que cubría la mayoría del cuerpo y que pesaba alrededor de 9 libras.

De acuerdo con la fundación, también tenía uñas de más de 15 centímetros, artritis y sus músculos estaban atrofiados por no usar sus extremidades.

Además, los veterinarios tuvieron que operarle una hernia y hacerle trabajo dental.

El procedimiento para salvar a Ellie Mae, como fue nombrada la perra por la fundación, fue complejo y duró aproximadamente 9 horas.

Luego de 2 semanas de recuperación, la fundación publicó un video en el que se ve a Ellie recupera y con un mejor aspecto.

This is what she looked like when she arrived at the shelter. She arrived in a storage tote because she couldn't walk. She couldn't even move. She was found in the home of her owner, who had died, by those sent to clean up the house. The didn't know she had a dog. pic.twitter.com/b34Rie2dkP

