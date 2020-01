Así lo confirmó la propia Ward en su cuenta de Twitter: “Se ha recaudado un estimado de $ 700K para los incendios de Australia en respuesta a mi tweet… ¿esta es la vida real?”.

El pasado 3 de enero la modelo tuiteo que enviaría una foto desnuda a cada persona que donara al menos 10 dólares a algunas de las organizaciones benéficas mencionadas por ella y que le enviara la confirmación del pago.

“Doné 1.000 dólares yo misma. Tenía una cantidad sustancial de seguidores, tal vez 30.000 en ese momento, y pensé que muchos de mis seguidores contribuirían y enviarían algunas donaciones para los incendios forestales“, dijo Ward a The Guardian Australia.

Su publicación en donde ofrece un ‘nude’ por mínimo una donación de 10 dólares ha sido compartida más de 85.000 veces en Twitter.

La respuesta de la gente se convirtió tan abrumadora que Ward tuvo que contratar a tres personas para que la ayudaran a responder a todos mensajes, señala el mismo medio.

A continuación, fotos de la despampanante modelo:

