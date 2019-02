Según la publicación de la mujer, que ya tiene más de 86.000 retuits y 310.000 ‘likes’, el perro “les ayuda a los pacientes enfermos a saber que todo saldrá bien”.

La foto dejó varios comentarios positivos, como “esa es la cosa más hermosa que he visto en mi vida”, “esto me hizo sonreír” y “es el mejor tuit de la historia”.

A continuación puede ver la publicación de Janice:

So my friend’s vet has a comfort-dog assistant that helps sick patients know that everything will be alright and this is really all you need to see today ❤️🐾 pic.twitter.com/V7tgZ4FmTC

— JustJanis 💃 (@jsavite) February 2, 2019