Paul Beech, de 55 años, captó la foto durante el 2018; sin embargo, hasta hace poco la difundió en redes, de ahí que se viralizara recientemente.

El hombre indicó al Manchester Evening News que no fue fácil tomar la foto porque cada vez que apartaba sus ojos del búho, este se movía:

El artículo continúa abajo

El británico añadió que para muchas personas resultó un desafío encontrar al animal en la foto y que, de hecho, varias de ellas solo la vieron después de que alguien más les diera pistas.

“Esto muestra lo bien que estas aves se adaptan a su entorno”, concluyó el hombre.

A continuación puedes ver la foto original y, en seguida, una imagen con el búho señalado en rojo:

Can you spot it? Postman's photo of owl that social media users say is 'impossible to see' – Manchester Evening News https://t.co/VegJFyk3Cx pic.twitter.com/r6YT6cAsgQ

— Vertical Touch (@VerticalTouch) February 16, 2019