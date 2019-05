Walker se atrevió a practicar la escalada libre, que consiste en que las manos y pies son lo único que se emplea para subir, informó RT en Español.

El deportista estaba grabando con su cámara GoPro el ascenso, cuando pierde el equilibrio y rueda por la montaña.

“ Me doy cuenta de que me estoy cansando rápidamente y tengo solo una oportunidad de explotar sobre la roca un lugar de descanso. Al moverme, mis pies se deslizaron y caí antes de que supiera lo que había pasado”, comentó Walker al medio Daily Camera.

Walker fue encontrado una hora después en un barranco por una persona que dio aviso a las autoridades de rescate.

Según el medio estadounidense, el hombre sufrió fractura de ambas muñecas, ocho costillas y la pelvis, además de la perforación de un pulmón.

“Estoy bien, a pesar del largo camino que me espera en la recuperación”, afirmó Walker al mismo medio.

Man who captured video of his own 60-foot Flatirons fall preparing to leave rehab https://t.co/n85sx0T7Mt pic.twitter.com/Lx76yGz4PD

— Daily Camera (@dailycamera) May 7, 2019