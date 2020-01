El pasado martes 21 de enero, Parton publicó en su cuenta de Twitter 4 fotos suyas en diferentes ámbitos y las relacionó con diferentes redes sociales.

La más formal y elegante con LinkedIn, plataforma de red de empleos; la más ‘familliar’ o con amigos para Facebook; una ‘vintage’ en Instagram y la más atrevida y coqueta para Tinder, aplicación de citas.

“Consigue una mujer que pueda hacerlo todo”, escribió la cantante junto a un emoticón de una ‘picada’ de ojo. Ese trino ya superó los 33.000 retuits y 225.000 ‘me gusta’.

Get you a woman who can do it all 😉 pic.twitter.com/sG4OHpVgxM

