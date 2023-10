Lionel Messi, uno de los fitbolistas más famosos del planeta, cuenta con muchos seguidores y admiradores. Entre ellos, algunos han intentado parecerse con el propósito de convertirse en los dobles del mostruo del balón.

Sin embargo, uno de los hombres más pareceidos a él, nacido en Irán, presuntamente se aprovechó de su innegable similitud física para beneficio propio.

Y es que más de 23 mujeres han denunciado a Reza Paratesh ya que se sienten engañadas y usadas por el sujeto quien según versiones, las sedujo para tener relaciones con ellas, mientras se hacía pasar por el verdadero deportista.

El acusado desde 2017 se ha empeñado en dejar crecer su barba y moldear su cabello, para cada vez asemejarse con más precisión a Messi.

Aunque las denuncias se remotan al año 2019, para ese entonces, el acusado respondió de la sigueinte manera:

“Una noticia falsa ha sido tendencia en las redes sociales con respecto a dormir con 23 mujeres porque pensaron que era Lionel Messi. Por favor, no jueguen con la reputación y la credibilidad de la gente. Todos somos conscientes del hecho de que si le pasara algo a alguien habría protestas y eso me llevaría a ser procesado. Sería un desastre y una calamidad de proporciones internacionles. Si esta noticia fuera cierta ya estaría en la cárcel. No la crean, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para combatir esto legalmente y asegurarme de limpiar mi nombre”.