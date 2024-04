Ya pasaron varias semanas desde que Feid, también conocido en la escena musical como ‘Ferxxo’, anunció su gira mundial, en la que, por supuesto, incluyó a Colombia. Este lunes 8 de abril se abrió la preventa de boletas y los fans enloquecieron en redes sociales, volviendo tendencia hasta a Falabella, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?

(Vea también: Video de Feid de cómo era hace 14 años emocionó a sus fans y lo aplaudieron por su cambio)

Como ya se mencionó, este inicio de semana estuvo marcado por la apertura de la venta de las entradas para el ‘Frexxocalipsis World Tour’, que en Colombia estará en Bogotá y Medellín.

Falabella se volvió tendencia por venta de boletas para conciertos de Feid

Y es que los internautas están comentando todo el tiempo los eventos nacionales y los conciertos de Feid no han sido la excepción. Falabella se volvió tendencia puesto que es el aliado del distribuidor de las boletas para la preventa.

Entonces, durante la venta inicial de las entradas, que tuvo fila virtual de más de dos horas, los compradores solo podían procesar transacciones con tarjeta Falabella. Varios de los comentarios que se han hecho virales tienen que ver con la confusión en las fechas para la venta de clientes Falabella y con los lamentos de muchos que quieren comprar boletas y hace pocos cancelaron su tarjeta con este banco.

Lee También

“Mal momento para haber rechazado a los asesores de tarjeta Falabella“, “Yo viendo que algunos dicen que ya no hay entradas en ciertas localidades y si no alcanzo ahora me fui a la XX, porque Falabella no tenemos” y “Y yo que cancelé esa perra tarjeta de Falabella hace 1 mes, no valgo es mondá“, fueron varios de los comentarios que se han vuelto tendencia en X.

Y yo que cancelé esa perra tarjeta de Falabella hace 1 mes, no valgo es mondá #ferxxocalipsis — Leonardo Delgado (@DelgadoRuiz_) April 8, 2024

Yo viendo que alguno dicen que ya no hay entradas en ciertas localidades y si no alcanzo ahora me fui a la 💩 porque falabella no tenemos.#Ferxxocalipsis #feid pic.twitter.com/UsMp5xiAaf — Sakki_Sienna (@karelysher28046) April 8, 2024

Precios de boletas más baratas para el Ferxxocalipsis Medellín y Bogotá

En la pagina web de TaquillaLive, distribuidor de las entradas se pueden conseguir en ambas ciudades. En la capital, el 29 de noviembre, en el Coliseo MedPlus, la boleta más económica es de 229.000 pesos.

Por otro lado, para Medellín, el 7 de diciembre, en el estadio Atanasio Girardot, las boletas cuestan desde 120.000 pesos.

Mire una imagen con los precios de las boletas en Medellín:

precios oficiales para feid en medellín🇨🇴 pic.twitter.com/L4wwRP4K1S — 💗 (@otr0atardecer) April 8, 2024

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.