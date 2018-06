PATÉTICO Y HUMILLANTE | Pero no voy a criticarla a ella, porque con lo que ha hecho basta y sobra. Voy a tomarme el tiempo para hablar de los venezolanos que ella se burla en su show: – Los venezolanos no están emigrando a Perú u otros países porque quieren vivir en un país más hermoso; sino porque tienen que huir de un régimen dictatorial que les corta todas las libertades; hasta la de vivir. – Muchos venezolanos de esos que tú dices que te atienden y te sirven, te aseguro que son médicos, ingenieros o tienen muchísima más educación y preparación que tú, sin embargo, tienen la humildad de hacer trabajos difíciles y menos pagados de los que ellos están calificados. – Hasta hace 20 años, eran los peruanos y resto de latinoamericanos los que emigraban a #Venezuela. Miren que he revisado en internet y solo encuentro bellas historias de integración y de cómo ese pueblo acogió a los que llegaban a la tierra de Bolívar a buscar mejores oportunidades. También se que la inmensa mayoría de los peruanos no piensan cómo esta chica ni tampoco le encuentran el chiste a sus palabras. – Hoy ese país sufre una horrible crisis económica, política y humanitaria. Sin embargo, a donde quiera que llegan los venezolanos se abren camino, trabajan duro y viven con suma dignidad, aparte no pasan un día sin pensar en su familia y sin desear con todas sus fuerzas regresar a su nación. – Por eso yo los apoyo siempre y ni siquiera soy venezolano; porque simplemente son una inspiración de éxito y dignidad para muchos. – ¡Vivan los venezolanos! ¡Vivan los peruanos! ¡Vivan los latinoamericanos! ¡Y Vivan los TEQUEÑOS! 😍🇻🇪 #NoALaXenofobia

