En un encuentro propiciado por Carulla, ambos se pidieron mutuas disculpas por duras palabras que se dijeron esta semana cuando ella revisó con especial minuciosidad el mercado que él llevaba.

El repartidor dijo que tiene su familia en Colombia, y aprovechó para agradecerle al país “por abrirnos las puertas como venezolanos”. La celadora también dio gracias “a aquellos que han recibido de buena forma a nuestros hermanos venezolanos“, y procedió a ofrecer disculpas:

“En nombre de mis compañeros y en nombre mío quiero pedirte disculpas. Quiero que me entiendas, son mis funciones. Si fui un poco dura con eso, de pronto no fue tu mejor momento, de pronto no fue mi mejor momento. Solo… pedirte disculpas en este momento. No vayas a creer que esto se me pidió, yo misma lo pedí”, le dijo.

“Acepto las disculpas, yo también me quise disculpar contigo”, respondió él. “Me da dolor contigo porque, como les dije a las personas que me han llamado, quizás ella no estaba en su momento, quizás había tenido un choque temprano con alguien y explotó conmigo. Yo no la culpo“, comentó.

Eso sí, él dejó claro que “ojalá no vuelva a pasar, ni contigo ni con nosotros“, y subrayó que las disculpas son a nombre suyo y del compañero con quien estaba en el momento de lo sucedido.

“Estos días no han sido fáciles para mí”, reconoció ella a su vez. “Yo lo que quiero es que ustedes no vayan a pensar que es xenofobia. Tengo familia, tengo sobrinos venezolanos también y sé por lo que están pasando. Todos tenemos derecho a otra oportunidad, sea aquí, sea en la China, sea en Cafarnaúm”, añadió.

“Los buenos somos más”, concluyó él. “Pa’lante, Venezuela”, dijo él.

Este fue el momento de la reconciliación: