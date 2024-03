En Cali, son muchos los ciudadanos que, a pesar de las dificultades, quizás por condiciones de discapacidad, por la edad, entre otros, salen como se dice coloquialmente “a rebuscarse la vida”.

Y es que nada es impedimento cuando de llevar el sustento a los hogares se trata; buscan la forma de generar ingresos sin discriminar el tipo de empleo. En los semáforos, estaciones del MIO o en el centro de Cali vendiendo algún producto; incluso, en esta zona hay personas que llevan varios años con algún puesto vendiendo diferentes productos.

Así es el caso de doña Adela, que a pesar de su edad, lleva casi 50 años vendiendo chontaduros y otros alimentos en la calle 11 con carrera 3 en el centro de la ciudad.

TuBarco la visitó para conocer su historia y su labor que durante muchos años ha ejercido en el centro de Cali, donde llegará Ikea, y aún con toda su voluntad de seguir trabajando expresó: “Ya me siento cansadita”.

En medio de risas, doña Adela, quien vive en el barrio Mariano Ramos, señala que durante todos los años vendiendo sus productos en el centro ha ido ganándose a su clientela, quienes la buscan para comprarle y disfrutar de un buen chontaduro.

“Salgo a las 6 de mi casa, a veces a las 7, casi no hay horario. Aquí llego a las 8 o 9 (…) todos los clientes me quieren, me tratan bien, no me quejo de los clientes”, expresó doña Adela a TuBarco.