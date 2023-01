Este miércoles, en Twitter fue tendencia el nombre ‘Ramón’. El nombre se hizo viral por las 6 vallas publicitarias que aparecieron en diferentes sectores de Barranquilla, pidiendo a Ramón que por favor pague la deuda.

Los avisos ‘publicitarios’ se encuentran ubicados en la Avenida Circunvalar y la Avenida Murillo. En una de las vallas de fondo blanco y letras negras se puede leer el siguiente mensaje: “Desbloquéame Ramón, que no es para cobrarte”.

No obstante, en dos avisos más sí le pide el dinero de manera clara y directa: “Ramón, otra quincena sin pagarme”; “Ramón, me tocó boletearte para que me pagues”. Al parecer, el moroso habría aparecido y por eso el cobrador instaló la siguiente valla: “Ramón, sigue diciendo que la plata que tenías en tu cuenta desapareció. ¡Payaso!”.

Ante esto, algunas personas le han tomado fotografías desde sus vehículos a las vallas y las han difundido a través de internet, sacando varias conclusiones: primero, que se trata de bastante dinero porque colgar una valla puede costar hasta $ 5 millones; y, segundo, que podría tratarse de una campaña publicitaria.

