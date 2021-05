El operativo quedó registrado en un video difundido por la cadena brasileña Globo, donde se ve el momento en que el perro, de raza pinscher, de un narcotraficante de la región ayuda a encontrar el escondite del dinero del individuo.

La Policía Federal de Brasil, citada por ese medio, indicó que, en medio del operativo de registro de la casa del sujeto, el perro fue el que ayudó a buscar en el jardín y sacar un dinero que estaba enterrado.

Además del dinero, también había varios gramos de droga escondidos en el jardín de la casa del individuo detenido, añadió ese canal.

El perro del delincuente fue rescatado por las autoridades, mientras que el dueño del animal y otras dos personas fueron detenidas por los delitos de narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego, indicó Globo.

De igual forma, la Policía brasileña detalló que se cumplieron otras 28 órdenes judiciales para desmantelar esa banda del narcotráfico que opera en el estado de Mato Grosso (fronterizo con Bolivia).

Los operativos se llevaron a cabo en las ciudades de Barra do Garças, Cuiabá, Querência, Porto Esperidião y Pontes e Lacerda (Mato Grosso). Las autoridades también arrestaron delincuentes en las ciudades de Aragarças y Jussara, en el vecino estado de Goiás, concluyó esa cadena.

Este es el video del momento en que el perro ayuda a los policías:

"Pinscher Cagueta"

Durante busca na casa, o cão se dirigiu ao quintal e começou a cavoucar. Os policiais, então, terminaram o trabalho do cão e encontraram tabletes de drogas.

O cão entregou o próprio dono, um traficante alvo da Operação policial no Vale do Araguaia – Mato Grosso pic.twitter.com/obxzx7faDZ

— Belém Notícias (@BelemNoticiass) May 22, 2021