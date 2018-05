Un video que circula en redes muestra que si bien el árbitro quedó algo aturdido tras el golpe, se recuperó rápidamente y continuó el combate como si nada hubiera pasado. El incidente resultó tan gracioso para Jack que soltó una risa en pleno cuadrilátero.

El comentarista de la pelea se contagió de esa reacción y también comenzó a reírse. Incluso, al árbitro se le alcanza a ver una leve sonrisa.

Al final, la pelea quedó en empate y esto le permitió a Stevenson retener el título de campeón en la categoría de semipesados del Consejo Mundial de Boxeo, informó Fox News.

Another draw for @badoujack and another left hook to the ref 😳#StevensonJack pic.twitter.com/JINUXWGX0H

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) May 21, 2018