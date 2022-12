El hombre, identificado solamente como @telotengo en Twitter, contó en esa red social cómo se dio el presunto robo de 620.000 pesos que pagó por una boleta de Bad Bunny y que terminó siendo falsa.

Hizo un hilo en esa red social en el que explicó cómo contactó a la mujer, le mandó la plata y luego ella le dio una boleta que era falsa.

Este es el hilo en el que el hombre contó qué pasó con su boleta de Bad Bunny:

Story time de como fui ESTAFADO por @marcepachecoe con una (1) boleta de BAD BUNNY. Léelo hasta el final, para que te comas la cereza 🍒 del pastel. 1/9 🧵 — TELOTENGO.lens (💙,🧡) 🛸 (@Telotengo) November 19, 2022

Lamentablemente, el hombre solo se dio cuenta al momento de querer ingresar al estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde se llevó a cabo el concierto del artista puertorriqueño.

Una vez supo que la entrada era falsa, el hombre se puso en contacto con la mujer, identificada en Twitter como Marcela Pacheco. Allí comenzó un duro cruce entre el estafado y el novio de la mujer que vendió la boleta.

(Vea también: Concierto de Bad Bunny en Bogotá: horario, recomendaciones y su impacto económico).

Lee También

“Le envié unos mensajes de texto porque donde estaba no tenía señal y logré que me contestará una llamada de celular… Me contestó el novio, ni siquiera ella que fue la persona con la que hice el negocio. Cruzamos par de palabras donde le hablé fuerte (por obvias razones) y de una se molesta”, agregó en Twitter el hombre estafado.

La presunta estafadora no le dijo nada al hombre, pero sí subió un video a Instagram en el que cuenta que ella fue la primera estafada. Asimismo, agregó que esa boleta para el concierto se la compró a un hombre cercano a una amiga de confianza.

“Me lo recomendó una persona que yo conozco y a la que tengo con una hoja de vida intachable. Una pelada buena y responsable. Es una persona en la que uno puede confiar”, señaló la mujer en la grabación.

La mujer también pidió que no la atacaran en redes sociales, ya que ella al parecer no tiene la culpa de lo ocurrido con las boletas de Bad Bunny.

Sin embargo, otro usuario identificado como José Luis Varela contó que a él le pasó algo similar con una boleta de reventa y que Pacheco fue la primera en criticarlo duramente.

“Nena, a mí me pasó algo similar y fíjate tú cómo es la vida; hiciste parte de la fila de personas que no dudó en atacarme sin conocerme a mí o la historia completa, sin saber mí versión. Así es la vida Marcela Pacheco, esa no se queda con nada…”, trinó el hombre.

Mujer responde por presunta estafa con boleta de concierto de Bad Bunny en Medellín

Este es el video que ella subió y en el que cuenta qué fue lo que supuestamente pasó con la boleta: