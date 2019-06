El universitario, que prefirió no revelar su identidad, lo hizo luego de que una amiga le contara que fue acosada sexualmente cuando apenas era una niña, informó NBC. Según él, solo quería atrapar a alguien, y resultó que esa persona era un policía.

El medio indicó que todo empezó con una cuenta falsa en Tinder: el joven, de 20 años, fingió que tenía 19 y puso varias fotos que se había tomado con el filtro de cambio de sexo de Snapchat. De esta manera, empezó a hablar con un hombre.

He used Snapchat’s “gender switch” filter to pose as a 16-year-old girl online, and take down a police officer allegedly looking to hook up. He tipped off the PD, and the officer was arrested.

Our exclusive interview with the man, and why he did it, at 11 on @nbcbayarea pic.twitter.com/VaGtg14uLL

— Ian Cull (@NBCian) June 11, 2019