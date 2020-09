green

La mujer aceptó y en 2014 viajó a Accra (capital de Ghana) para conocer personalmente al hombre que le robó el corazón; en ese entonces, él tenía 33 años, mientras que ella, 62, informó Daily Mail.

“Lo pasamos de maravilla en Ghana, fue mágico”, aseguró Beth al medio y recordó que en esa época tuvo sexo a diario, “al menos 3 veces al día”.

La anciana, que actualmente tiene 68 años, le contó al diario británico que en un principio pensó que el amor de Rodney era genuino y por eso lo llenó de regalos e, incluso, pagó 3.000 libras esterlinas (14,5 millones de pesos) para tramitarle la visa de cónyuge a su entonces esposo.

En entrevista con Daily Mirror, Beth señaló que todo se empezó a desmoronar cuando el hombre se fue a vivir con ella a Inglaterra: él no quiso trabajar y evitaba acostarse con ella en la cama; además, se quejaba del clima y de la comida en su nuevo país.

Cuando la mujer decidió terminar con su matrimonio, él trató de convencerla de que le diera una segunda oportunidad; sin embargo, Beth no aceptó y le dio dinero para que volviera a su país, reportó el rotativo.

La británica le dijo al medio que, en total, gastó unas 18.000 libras esterlinas (87,4 millones de pesos) en su entonces esposo y ahora se arrepiente. “Me dijo que era hermosa y que me amaba, pero me mintió y me usó”, comentó Beth al medio.

Al final, Beth afirmó que quiso hablar de su historia de amor fallida para alertar a otras mujeres de su edad para que no comentan el mismo error que ella.