En un video que circula en Twitter, se ve cómo el novio se para de su asiento y trata de calmar a su mujer, que no puede creer el momento incómodo que está viviendo.

Sin embargo, la novia no quiere escuchar ninguna explicación y le retira la mano cada vez que el novio intenta tocarla.

Por su parte, la amante se mantiene tranquila y no interfiere en la discusión de la pareja.

“Espero que cada hombre que engaña, obtenga una chica como esta”, escribió una internauta en los comentarios del video.

Cabe mencionar que se desconoce el desenlace de la historia y los nombres de las personas que salen en las imágenes.

El video se volvió viral y ya tiene más de 600 mil reproducciones en la red social.

Side chick rocked up at the wedding also wearing a wedding dress 🤣🤣🤣 groom trying to calm the situation. pic.twitter.com/yfzceZp4Gv

— NKOKHI 🇿🇦 (@nkokhi) June 15, 2018