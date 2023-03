A tan solo unos días del estreno musical ‘TQG’ colaboración entre Shakira y Karol G, la canción ha dado mucho de qué hablar, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos musicales en tendencia en redes sociales.

(Vea también: [Video] Jorge Barón desempolvó primera vez de Karol G en tarima; el público la intimidó)

Las cantantes colombianas no solo se hicieron notar por las aparentes dedicatorias dentro de la canción para sus ex parejas Anuel AA y Gerard Pique, sino por la coreografía que más de uno ha querido imitar.

El ‘trend’ de ‘TQG’ ha inundado las redes sociales, incluyendo a ‘La bichota’ quien dejo un clip en sus redes sociales bailando el hit musical, invitando a cientos de personas a bailar la canción, no obstante, no a todos les resulta como a las protagonistas, así le ocurrió a Johanna una joven que se hizo viral por la tremenda caída que sufrió al intentar hacer uno de los pasos de las cantantes.



En el clip se puede ver a la joven aplicando un poco de crema en sus rodillas para lograr el paso en el que se deslizan por el piso mientras están arrodilladas, sin embargo, nada sucedió como ella esperaba, pues termino resbalando aparatosamente para luego caer de cara contra el suelo.

Hasta el momento, el vídeo se hizo viral superando las 33 millones de visualizaciones y los 2 millones de likes.

Internautas no esperaron para dejar cientos de comentarios ante la divertida situación “y yo diciendo Ay que buena idea”, “sorry pero me rei mucho”, “yo en la vida soy esta chica”, “Por eso no hago esos challenges”.