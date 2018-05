ギンガムチェックと麻のコーデ。 ジャケットとワンピースを麻素材で揃えました。 bon ・ジャケット(ZOZOTOWN) ・シャツ(UNIQLO) ・パンツ(UNIQLO) pon ・ワンピース(楽天) ・シャツ(楽天) ワンピースとシャツは楽天ROOMに載せています https://room.rakuten.co.jp/bonpon511/ バッグは『お薬師さんの手づくり市』(毎月8日に仙台市若林区の陸奥國分寺境内で開催されます)で購入したものです。 ・ #ギンガムコーデ #楽天ROOM #ROOMインスタグラマー #夫婦 #60代 #ファッション #コーディネート #夫婦コーデ #グレイヘア #白髪 #共白髪 #couple #over60 #fashion #coordinate #outfit #ootd #instafashion #instaoutfit #instagramjapan #greyhair #bonpon511

A post shared by bon・pon (@bonpon511) on May 27, 2018 at 5:50am PDT