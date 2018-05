“¿Por qué no me saca lo que estoy enfocando? Me está sacando aquello de allá”, decía una de las mujeres mientras trataba ‘luchaba’ por su deseada foto. Después de intentar varios segundos, su amiga cogió el celular para ayudarla.

Como tampoco pudo ‘dar con el chiste’, le dijo a su amiga que enfocara el caballo o “cualquier otra cosa”. Aunque ella le insistió en que sacara la foto “mirando para allá”, “mirando para atrás”, ambas se rindieron y le pidieron ayuda a unos jóvenes que justo pasaban por su lado.

Una joven agarró el celular y dijo: “¡vos estás grabando ahí!”. En ese momento se corta el video.

Las imágenes fueron compartidas en Facebook y ya tienen más de un millón de reproducciones, así como 4.000 reacciones.