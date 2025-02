Una mujer de 83 años fue víctima de un violento ataque poco después de haber reclamado las ganancias que obtuvo de un sorteo de lotería. El asaltante, quien sin piedad forcejeó para llevarse el dinero, quedó captado en video.

De acuerdo con la cadena Wesh 2, el atraco ocurrió el pasado 15 de enero de 2025 en el condado de Orange, en Florida, Estados Unidos. La víctima, Ruth Monroe, le contó al informativo que compró el boleto en una gasolinera local cerca a la intersección South Goldenrod Road.

Juega bingos y la lotería por diversión, pero recientemente fue afortunada y ganó uno de los premios de estos juegos de azar.

Imágenes captadas con cámaras de seguridad del comercio muestran a un hombre acercándose a la mujer mayor después de que esta reclamara 200 dólares que ganó en un raspadito de la lotería.

En ellas se ve a la mujer saliendo de la gasolinera en dirección a su auto. Un hombre de chaqueta roja se le acerca e intenta quitarle lo que lleva en la mano. Ella le refuta y el gerente del lugar sale en su defensa. El joven, sin pensarlo mucho, se abalanza sobre ella y la forcejea, arrastrándola por el piso del parqueadero.

Pese a los esfuerzos del personal, el ladrón huye del lugar con el dinero.

El señalado ladrón fue identificado por la Policía del Condado de Orange como Diego Tavarez Fleury. Tras obtener una orden de arresto por los delitos de robo, robo repentino y agresión a una persona de 65 años o más, el joven fue detenido y enviado a prisión.

Una empleada de la gasolinera reconoció a Tavarez como el atacante de la mujer mayor. Dijo que este no era un cliente habitual, sino un “alborotador” que pasó un rato afuera del comercio antes de cometer el crimen.

“Tengo 83 años, nunca me han dado un puñetazo, pero esa mirada en su rostro me hizo pensar que estaba a punto de hacerlo, y fue entonces cuando me lo sacó de la mano y se fue por ahí”, relató la víctima a Wesh 2.