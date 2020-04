Con un inmenso espíritu de emprendedor y con el liderazgo impregnado en el alma, Mateo Bolívar ha logrado más de lo que un joven de 19 años puede imaginarse, a tal punto que, a diferencia de los estudiantes que se dedicaban a charlar y pasar el tiempo, él estaba concentrado en lo que veía en su computador, con el teléfono a la mano, tal vez esperando alguna llamada importante.

Ese hecho permite identificarlo fácilmente entre los estudiantes ubicados a su alrededor.

Vestía una camiseta de color gris y un pantalón oscuro, como cualquier joven estudiante, pero su historia fue más que eso. Enseñó su sonrisa de oreja a oreja cuando me le acerqué para charlar sobre su vida y sobre los proyectos que a tan corta edad ha realizado, en especial Easy Line, que lo llevó a presentarse frente a los tiburones de Shark Tank.

Nació en Bogotá, en la cuna de una familia que lo esperaba con ansias, en especial su hermana Paula quien, según Mateo, anhelaba tener un hermanito. “Desde pequeño siempre se ha caracterizado por su alegría, siempre fue muy tranquilo, y receptivo a la música, su plan era formar orquestas sacando sonidos con ollas, hasta que tuvo un piano que le regaló su hermanita”, recuerda su mamá, Martha Sierra, con emoción.

Desde siempre, sus pasiones fueron la música y el fútbol, pero más la música. Le gustaba cantar y participó en varias actividades relacionadas con las melodías desde pequeño, al punto que su familia pensó por un momento que a eso se dedicaría en el futuro. Con el paso del tiempo aprendió a tocar instrumentos, y a eso dedica su tiempo libre: toca guitarra, piano, batería y el ukelele, canta la alabanza de la iglesia cristiana a la que asiste y suele tocar la guitarra allí.

Tuvo que mudarse a Venezuela por dos años, a Ecuador por un año y cuando regresó a Colombia volvió al colegio al que asistía desde el 2009, y del que años mas tarde se graduaría. “El cambio que viví en Venezuela fue muy fácil, porque de pequeño siempre socializaba, yo era una persona muy alegre. En ecuador ya estaba un poco más grande, pero también fue bastante fácil porque me recibieron muy bien”, manifestó Mateo cuando le pregunté sobre cómo afrontó irse de su país natal dos veces a tan corta edad.

Regresó a Colombia en el 2013 y empezó su espíritu de emprendedor. Su madre recuerda que en sus últimos años de colegio surgieron las necesidades de todo adolescente; quería verse y vestirse muy bien, junto con actividades que de vez en cuando realizaba con sus amigos, las cuales Mateo tuvo que buscar la manera de satisfacer.

“Un día le propuse vender algo en el colegio”, comenta su mamá, y a partir de ese momento, Mateo se las ingenio para vender tortillas, sándwiches y almuerzos a sus pares más cercanos en el colegio. Después se ingenió todo un modelo de negocio junto con su madre; ella le enseñó a llevar cuentas y se convirtió en su primera ‘inversionista’ al prestarle $ 10.000 para comprar y vender gomitas, y después, cuando él recogiera el dinero, debía devolvérselos y con su dinero comprar el siguiente tarro.

Con ese método logró vender hasta 5 tarros de gomitas a la semana, empezó a invitar a su familia a cenar y a comprarse sus cosas, y justo ahí se socializó con el esfuerzo de conseguir el dinero.

David Zambrano, su mejor amigo desde hace 11 años, recuerda con gracia los momentos de Mateo como emprendedor: “Él vendía gomitas en el colegio a pesar de que lo regañaban. Aunque la profesora lo molestaba demasiado, él seguía vendiendo sus gomitas. Una vez se le cayeron todas al suelo; tengo la foto de él recogiéndolas sin que nadie se diera cuenta, para seguirlas vendiendo”, comentó, entre risas.

Desde su adolescencia se ha caracterizado por llevar el liderazgo en las venas: “Fui personero en 11 y sí, logré todo lo que me propuse”, dice Mateo, entre risas, consiente de la mala fama de los personeros por no cumplir lo que proponen; su liderazgo continuó hasta su graduación y el inicio de la vida universitaria.

Easy Line surgió tras una mala experiencia

“Easy Line nació cuando estaba en un banco para abrir una cuenta de ahorros y no me atendieron, entonces me pregunté “¿cuánta más gente?”, ese banco perdía clientes porque no se quedaban en la sala de espera, entonces ahí me di cuenta de la necesidad que había” , explica Mateo, al hablar acerca del motivo por el que surgió el emprendimiento que lo ha llevado tan lejos tras dos años de esfuerzos y dedicación.