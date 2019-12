Escrita por: Juan Camilo Duarte Bautista.

No es de extrañar que de los árboles se vean bajar largas y organizadas filas de pequeñas hormigas llevando hojas y flores a su hormiguero. Lo que no saben es que este camino de hormigas guía a las personas a uno de los aperitivos gastronómicos más deseados por los santandereanos: las hormigas culonas.

Estos hormigueros se encuentran en cualquier pueblo o vereda de este departamento, pero en esta ocasión llegué hasta el municipio de Lebrija, conocido como la capital piñera de Colombia, ubicado a 20 kilómetros al occidente de Bucaramanga.

En la mañana me puse en rumbo a la vereda La Puente para conocer un poco más sobre esta tradición. En el camino se podían contemplar hermosos paisajes adornados por grandes haciendas y numerosos cultivos, principalmente de tabaco, piña y otras frutas. Gran parte de las tierras en las que me encontraba pertenecieron a don Eduardo Pérez, un hombre muy reconocido en el municipio, que murió en los años 90 a manos de la guerrilla. Su familia aún sigue viviendo en la zona. Es posible ver su legado gracias a la cripta instalada en la carretera como un homenaje a su memoria.

Llegué a la vereda luego de una hora de viaje. Me recibió don Gustavo Manosalva, un hombre de 80 años, que desde que era un niño ha vivido de esta tradición de recoger hormigas culonas.

“Antes había hormigueros en todas partes, hoy en día se encuentran muy pocos”, me dice don Gustavo.

A pesar de que es fácil encontrarse con hormigas obreras en todo el campo, la hormiga culona solo sale a aparearse en la temporada lluviosa de abril y mayo. Por esto, los habitantes de la vereda están muy atentos a las precipitaciones, ya que es el primer indicio de que estas van a salir.

“En ese tiempo tiene que llover duro. El día antes, comienzan a salir unas mariposas chiquitas llamadas comején. Al día siguiente, las hormigas se alborotan y comienzan a pelar el hormiguero. Es necesario que haga mucho sol. Si estas no salen, toca esperar a que vuelva a llover”, apunta el hombre.

A las 5 de la mañana, Gustavo se dirige a El Filo, lugar donde hay hormigueros con siete u ocho agujeros para iniciar la colecta. Una vez ahí, espera pacientemente en los hoyos a que se asome el objetivo. Los primeros en salir son los machos, mejor conocidos como padrones, de fácil reconocimiento por su tamaño. Tan pronto sale el sol, estos comienzan a volar. Enseguida, la hormiga reina, o culona, sale en busca del macho en compañía de las obreras y las guerreras, llamadas cabezones. Su misión es defender el hormiguero.

¿Qué elementos usan para protegerse y atraparlas?, pregunté.

“Antes no se utilizaba ninguna protección, simplemente atrapábamos las hormigas con las manos y brincábamos para que no nos mordieran los cabezones, de igual forma le mordían las piernas a uno. Al día siguiente uno se despertaba lleno de mordeduras en todas partes”, me dice Don Gustavo.