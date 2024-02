Si bien Whatsapp se ha posicionado como la aplicación de mensajería número 1 del mundo, sigue trabajando para corregir algunos errores y mejorar el servicio para sus usuarios. Esta vez, la última actualización trae nuevas opciones de escritura, las cuales harán más fácil la creación de listas o de organizar contenido.

Estas opciones ya están habilitadas en la última actualización de la ‘app’; sin embargo estas aún no han sido descubiertas por todos los usuarios.

new text formatting shortcuts have entered the chat pic.twitter.com/nwNXzN4qZt

— WhatsApp (@WhatsApp) February 21, 2024