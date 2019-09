“Esto es lo más inspirador que haya visto en mi vida”, dijo el surafricano al inicio de su discurso, que continuó con el agradecimiento a todo el equipo de la firma SpaceX que hizo posible la construcción del prototipo.

El visionario empresario comenzó diciendo que una de las características que hacen de esta nave espacial algo único es que se puede reutilizar, lo que hace que el costo del pasaje sea más fácil de pagar: “Imagínense si uno tuviera que usar un avión o un carro solo una vez: el costo de los viajes sería impagable”, apuntó Musk en su discurso transmitido este domingo 29 de septiembre, en vivo por YouTube.

El diario The New York Times lo describe como “un misil plateado con forma de silo y la capacidad de aterrizar” que antes de que termine este año realizará su primer vuelo de prueba, no tripulado, que lo llevará a 20 kilómetros de altura y lo regresará a la base de donde partirá.

Este es el trino de SpaceX con la noticia, que coincide con el aniversario número 11 de haber lanzado su primera misión:

11 years ago today, we launched our first successful mission. To date, we’ve completed 78 launches and have developed the world’s only operational reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again pic.twitter.com/5L0q9PJ90P

— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019